Toorpiima hinnatõus kergitab loomakasvatustoodangu väärtust pea kolmandiku võrra

Maaeluministeeriumi ja statistikaameti koostööl valmis põllumajandussektori 2017. aasta majandustulemuste esialgne hinnang, mille kohaselt on põllumajanduse majandusharu toodangu väärtus ligikaudu 913 miljonit eurot. Võrreldes 2016. aastaga, kui toodangu väärtus oli viimase viie aasta madalaim, on põllumajanduse majandusharu toodang kasvule pööranud.

Maaeluministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Kristel Maidre sõnul näitab kogutoodangu väärtus loomakasvatussektori taastumist pärast kriisi piima- ja sealihasektoris eelnevatel aastatel. „Viimased aastad on nii looma- kui ka taimekasvatussektori näitel näidanud, et sektori valmisolekut kriisideks tuleb parandada ja selles on ka põllumehel endal oluline roll,“ sõnas ta.

Eksperthinnangute ning esialgse statistika alusel soodustas tänavune ilmastik suure saagi kasvamist, kuid liigsed sajud ja keskmisest madalamad temperatuurid ei võimaldanud viljade õigeaegset valmimist. Hilisemaks lükkunud koristusaeg jäi lühemaks ja oli sademeterohke.

„Kuigi ligikaudu kümnendik põllukultuuride kasvupinnast jäi koristamata, hindame taimekasvatuse kogutoodangu väärtust võrreldes 2016. aastaga ligikaudu viiendiku võrra kõrgemaks. Toodangu väärtuse suurenemist toetas ka väike hinnatõus,“ sõnas Kristel Maidre.

Loomakasvatussektoris on loomade arvu langus peatunud. Peamiselt toorpiima 38% hinnatõusu arvelt suureneb loomakasvatustoodangu väärtus võrreldes 2016. aastaga esialgse hinnangu järgi 28%.

Riigi ja Euroopa Liidu toetus (v.a investeeringutoetused) sektorile tõuseb 15% ehk 217 miljoni euroni, millest 24 miljonit eurot kajastub kogutoodangu väärtuses kui tootmisega seotud toetus.

Esialgse hinnangu kohaselt suureneb toodangu väärtus enam kui kulud, mistõttu lisandväärtust toodetakse ligikaudu 1,7 korda rohkem kui eelneval aastal. Lisaks on vähenenud toetuste osakaal sissetulekutes peamiselt loomakasvatussaaduste hinnatõusu tulemusel.