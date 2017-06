Tööstuse juht hoiatab: rasked ajad on ees

Viimase aastaga on tuntavalt kosunud enamiku tööstusettevõtete tootmiskulud, mis on ka hinnatõusule hoogu andnud, kirjutab Äripäev.

Statistikaameti värsked andmed näitavad, et tööstustoodangu tootjahinnaindeks kasvas võrreldes eelmise aasta maiga 4,2%.

“Piima hind on viimase aastaga kolossaalselt tõusnud. Liha hind on poole kuni aasta jooksul kõvasti kasvanud, nii et ega rasked ajad on ees,” lausus Rannarootsi lihatööstuse juht Roland Lepp, kes tõi tootmiskulude seast esile palgatõusu. “See on olnud üsna kiire, kuid tööviljakus ei ole kasvanud. Sellest saame kõik aru. Tulevikus on see väga tõsine probleem,” lisas ta.

Lihatööstuse Atria juht Olle Horm rääkis, et sealiha hind on viimase aasta jooksul tõusnud umbes poole võrra, mis on ka krõbedaim osa tootmisel.

