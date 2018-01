Töösuhet ootab oluline muutus. IT-sektor näitab teistele teed

Tavapärane tööintervjuu näeb välja selline, et sisse astub kandidaat ja teda hakkavad küsitlema personalijuht ja otsene ülemus. Kommunikatsioon on selgelt ühesuunaline, kus üks küsib ja teine vastab. IT-sektoris on see juba ammu teistmoodi. Seal vestlevad kohe kaks võrdset partnerit, kaasatakse ka potentsiaalsed tulevased kolleegid. Olulisi muutusi on mujalgi.