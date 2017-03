Töötajad kui orjad: Olerexi endine töötaja jagab avameelselt oma lugu

8.märtsil ilmus Eesti Ekspressis lugu, kus endised tankla töötajad süüdistavad firma juhtkonda ebaterve tööõhkkonna loomses - "igapäevases terroris, alanduses ja survestamises". Pärast loo avaldamist pöördus venekeelse Delfi poole mitu ettevõtte endist töötajat, kes kinnitasid artiklis avaldatud infot ning rääkisid oma lood.

Pool aastat ühes Olerexi tanklas kassiirina töötanud Julial on sellest väga ebameeldiv kogemus nii töö kui juhtkonna alluvatesse suhtumise tõttu. „Olen tanklaketi Olerex juhtkonna töötjate (eriti teenindava personali) alandava suhtumisega isiklikult kokku puutunud. Asusin tööle 2015. aasta detsembris klienditeenindajana ning pidasin vastu vaid pool aastat," kirjeldas Julia.

Narkomaanidest ja palgast

Selles firmas hämmastas teda juba esimesetest kuudest palk, mis jäi tööle tulekul lubatust oluliselt väiksemaks. Töö oli neiu sõnade kohaselt üsna keeruline: tankla on avatud ööpäevaringselt ning see eeldab palju öiseid vahetusi.

„Töötasin Koplis asuvas tanklas. Õhtusel ja öisel ajal satuvad sinna tihti narkomaanid ning alkoholijoobes seltskonnad ning ma ei tundnud end üksi tööl olles turvaliselt, sest kui midagi oleks juhtunud, ei oleks kelleltki abi loota," rääkis endine töötaja. Praegu saab tema sõnul üha rohkematele inimestele selgeks, et Olerexi juhtkond harrastab töötajate väljamõeldud põhjustel vallandamist. „Minu tööl olles vallandati meie vahetuse vanem, kes sai oma tööga edukalt hakkama ning suhtus alluvatesse inimlikult, kuid ei sobinud millegipärast ülemustele. Lõpuks paluti tal oma soovil lahkuda ning ametikoht jäi tühjaks," rääkis ta. Selle tulemusena lisandus nende olemasolevatele töökohustustele pea igal nädalal üha uusi, mida varem täitis vahetuse vanem ning mida ei olnud nende lepingus ette nähtud.

„Sellele vaatamata kärbiti meie juba niigi väikest palka perioodiliselt ilma igasuguste selgitusteta," lisas ta.

Varguses süüdistamine

„Firmast lahkumise otsuse poole hakkasin ma üha rohkem kalduma pärast seda, kui juhatajaks määrati naine (nimi on toimetusele teada), kes suhtus töötajatesse kui orjadesse: rääkis järsul, vasturääkimist mitte sallival toonil, tõstis sageli töötajate peale häält, väljendas põhjendamatut rahulolematust inimeste tööga, kahtlustas ega usaldanud töötajaid," rääkis Julia. Viimaseks piisaks karikas sai Julia jaoks tema süüdistamine varguses, mida ta oma sõnul toime ei pannud.

„Juhataja helistas mulle korduvalt, isegi pärast omal soovil lahkumise avalduse esitamist, püüdes puuduva kauba eest raha saada. Ma loomulikult keeldusin kategooriliselt," meenutas Julia ning lisas, et lõpuks ähvardas ta juhatajat, et kui viimane väljapressimist ei lõpeta, pöördub ta tööinspektsiooni. Pärast seda juhataja kõned lõppesid. „Mõni aeg pärast töölt lahkumist sain ma teada, et tankla töötajaskond vahetus täielikult, vanad töötajad lahkusid üksteise järel ning ma olen kindel, et neil olid selleks mõjuvad põhjused," rääkis Julia. Reedel küsis Delfi ka Olerexi kommentaari, kuid senini ei ole seda tulnud.