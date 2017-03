Töötajad ostavad tarkvaraettevõtte Iglu omanikult välja

Tarkvaraarenduse, äri- ja IT-konsultatsioonifirma Iglu töötajad ostavad ettevõtte seniselt omanikult Mart Nõmperilt välja. 50 töötajaga firma enamusosalus kuulub edaspidi ettevõtte juhatajale Kristjan Aiastele.

Nelja aasta eest Iglu asutanud Mart Nõmperi sõnul on töötajate omanikeringi kaasamine ettevõtte edukaks arenguks vajalik samm. "Peaga töötamise äris on inimesed ettevõtte põhivara, millesse tuleb investeerida. Ühine omand ja partnerlus on selleks üks levinud meetod. Seda ei osanud me esialgu ette näha, et läbirääkimiste käigus jõuame täieliku omanikuvahetuseni viiva kokkuleppeni," ütles Nõmper.

Iglu tegevjuhi Kristjan Aiaste sõnul algasid läbirääkimised juba möödunud aastal, kui ettevõte sai nelja-aastaseks. "Tänaseks on kokkulepped sõlmitud, esimesed tehnilised sammud astutud ning jäänud veel tehingu lõplik vormistamine. Oluline on veel seejuures märkida, et kui praeguse väljaostu viivad läbi viis võtmeisikut, siis lähemate kuude jooksul on soov ettevõtte osanikeringi kaasata teisigi Iglu töötajaid." selgitas Aiaste.

Kuigi möödunud majandusaasta tulemused ei ole veel lõplikult koos, on selge, et kõigil neljal tegutsemisaastal kasumis olnud ettevõte uut kasumirekordit ei löönud. "Möödunud aastal tegime hoopis suuri investeeringuid uue Tartu kontori ehitamisse ja sisustamisse, mis loob võimalused järgnevaks kasvuks väga töötajasõbralikus keskkonnas. Olulistest arengutest tooks veel välja investeeringud tootearendusse ning kliendibaasi kasvatamise ja laiendamise," lisas Aiaste.

Iglu on Eesti tarkvaraarenduse, äri- ja IT-konsultatsiooni ettevõte, mis on spetsialiseerunud e-teenuste, avalike veebide ning erinevate rakenduste loomisele, pannes suurt rõhku kasutusmugavusele ja disainile. Iglu suuremate klientide hulka kuuluvad Telia Eesti, Omniva, Transferwise, Maanteeamet, Eesti Energia, Nordea Pank, Tallink ja teised suurettevõtted. Iglu annab tööd Tallinnas ja Tartus kokku ligi 50 IT-spetsialistile.