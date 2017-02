Palgainfo Agentuuri uuringust selgus, et viimase aastaga on lisaks töötajate üle ostmisele kasvanud ka nende ettevõtete hulk, kes ise töötajaid välja koolitavad.

Üle poole tööandjatest (60%) on vajaliku tööjõu tagamiseks võtnud tööle ilma vajaliku ettevalmistuseta inimesi ja ise nad välja koolitanud. Pea sama paljud (59%) panustavad olemasolevate töötajate lojaalsuse tõstmisele ja voolavuse vähendamisele.

Põhipalga taset on tõstnud olemasolevate töötajate hoidmiseks ja uute leidmiseks 56% uuringus osalenud organisatsioonide esindajatest, kirjutas Äripäev.

Võrreldes varasemate uuringutega on tõusnud 22 protsendini nende tööandjate osatähtsus, kes on teinud otse tööpakkumisi teistes organisatsioonides töötavatele inimestele. Varasemates uuringutes on olnud neid tavaliselt 12% ringis.