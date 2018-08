Töötajate puudus on ka Ukraina ja Valgevene IT-sektori palgad toonud Baltimaadele lähemale

Kui võtta aluseks RIA.com Marketplaces’i kogutud andmed, siis tööturu- ja palgaülevaateid koostava portaali palgad.ee põhjal on Eestis on IT-spetsialisti keskmine töötasu 1764 eurot ning riigi keskmine 1242 eurot. Leedus on lood töötasuga veidi kehvemad kui Eestis, nii et keskmine on seal ligi 30% madalam kui Eestis – 895 eurot – ning IT-valdkonnas jääb keskmine töötasu 1000 euro lähedusse. Lätis on IT-spetsialisti keskmine töötasu praegu 1703 eurot ja riigi keskmine umbes 1000 eurot.

Valgevenes on IT-valdkonna keskmine töötasu 1502 eurot, mis on üle 200 euro madalam kui Eestis. Keskmine töötasu on Valgevenes 410 eurot. Ukrainas on IT-spetsialisti keskmine töötasu 2018. aastal umbes 1460 eurot. Pole üldsegi kehv palk, arvestades, et keskmine töötasu on Ukrainas ainult 258 eurot.

RIA.com Marketplaces andmetel töötab 1,3 miljonilise rahvaarvuga Eestis IT-valdkonnas umbes 25 000 inimest. Leedus on 2,8 miljonist inimesest IT-spetsialiste üle 30 000 ning sama palju Lätis, kus elanikke 1,9 miljonit. Üsna hiljuti saabusid Lätti sellised ettevõtted nagu Microsoft, SAP ja Accenture. Seetõttu suurenes vajadus IT-spetsialistide järele ning see kasvab veelgi.

Valgevenes elab 9,5 miljonit inimest, kellest hinnanguliselt 34 000 töötab IT-valdkonnas, kuid tegelikult avalik statistika puudub. Ettevõtte Ernst & Young Global Limited andmetel võib rääkida 115 000 inimesest, kes tegutsevad otseselt IT ja programmeerimisega seotud aladel. Ukrainas jääb IT-spetsialistide hulk 100 000 kanti. See on kõigest 0,2% elanikkonnast riigis, kus kokku elab ligi 45 miljonit inimest.