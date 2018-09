Töötajate üleostmine ettevõtet ei päästa

Tööjõupuudus on ettevõtteid painanud aastaid. 2017. aasta algusest peale on vabade ametikohtade arv ületanud 10 000 piiri, ulatudes selle aasta teises kvartalis 11 400 töökohani. Tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandem tegevjuhi Marie Evarti sõnul on värbajatel tööd palju. Viimase aja muutustest toob ta esile, et töötajad väärtustavad end aina rohkem. „Nad oskavad küsida tööandjalt lisatingimusi ja teavad, mida turul pakutakse. Seega on ka tööandja jäänud nõrgemasse positsiooni,” ütles ta.