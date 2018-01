Töötav pensionär: "aitäh", Keskerakond, väiksema pensioni eest!

Ärilehele kirjutas töötav pensionär, kes sai täna halva üllatuse osaliseks, kaotades uue maksusüsteemiga 34 eurot igakuiselt sissetulekult.

"Täna on siis see päev, kui töötavad pensionärid saavad jubeda üllatuse osaliseks. Pensioni on alandatud, kellel rohkem, kellel vähem. Minul näiteks 34 eurot. Olen tööl käinud 49 aastat, kasvatanud, koolitanud kolm last ja see on siis "preemia" selle eest, et veel töötan. "Aitäh" Ratas, aitäh Keskerakond. Mis õigusega te mind karistate?"

Hea lugeja, anna teada, kas ja kui palju muutus sinu sissetulek uue maksusüsteemiga meiliaadressil uudised@arileht.ee.

1. jaanuarist kehtima hakanud maksuvaba tulu tõus 500 euroni tähendab, et tuleb hakata silmas pidama oma aastast brutotulu. Kõige rohkem muutub maksuvaba tulu arvestus töötava pensionäri jaoks, kelle jaoks hakkab kehtima samuti sissetuleku suurusest sõltuv kuni 500-eurone maksuvaba tulu, kuid ära kaob täiendav maksuvabastus pensionilt. Kaotavad need pensionärid, kelle igakuine keskmine sissetulek ületab 1200 euro piiri, kõige rohkem kaotavad need, kes teenivad kuus keskmiselt üle 2100 euro.