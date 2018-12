Töötav pensionär kurjustab: äpardunud tulumaksusüsteemi pärast lõpetavad paljud pensionärid tööl käimise

Lugesin just teie artiklit tööjõukriisist. Tahan siit omalt poolt lisada fakti, et alates uuest aastast tööjõukriis süveneb veelgi. Selleks on omapoolse "suurepärase" panuse teinud Eesti Vabariigi valitsus ja Riigikogu. Seletan kohe asja lahti.

Viimase tulumaksu seaduse jõustumisega lõid EV valitsus ja RK noa töötavate pensionäride selga! Pension on mu meelest (nii mõtlevad kõik pensionärid, arvan) auga välja teenitud ja maksustamisele minna ei tohi. Kuid uue seadusega läheb ja see ongi see kurja juur! Ise tegin järgmiselt.

Käesoleva aasta algul lasin raamatupidajal enda tulumaksu arvestada alates esimesest eurost. Seda lootuses, et järgmise aasta tuludeklaratsiooni esitamise järel saan teatud summa tagasi. Sellega kaotasin esimesed 1200 eurot (100 eurot kuus). Hiljuti vaatasin MTA kodulehte ja mu jahmatus oli suur – pean maksuametile lisaks maksma 940 eurot juurde!?

Kontrollisin maksuameti selgitusi nende kodulehel ja kõik oli õige. Riik karistab mind kui töötavat pensionäri töötamise eest kokku 2140 euroga. Ja kõik seepärast, et pension liidetakse tuluarvestusse.

Rääkisin probleemist tuttavate töötavate penskaritega ja enamus oli juba asjade käiguga kursis. Paraku oli ka neid, kes olid kasutanud oma rumalusest tulumaksuvaba miinimumi ja neil tuleb tagasi maksta suurusjärgus 4000–5000 eurot.

Järeldused: