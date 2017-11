Töötavad pensionärid saavad vajadusel esitada kaks tulumaksuvabastuse avaldust

Sotsiaalkindlustusamet kinnitab, et vastavalt Riigikogu rahanduskomisjoni ja rahandusministeeriumi värskele kokkuleppele saavad tööl käivad ja alla 500-eurost pensioni ja palka teenivad inimesed õiguse esitada maksuvaba tulu avaldus kahte kohta, nii tööandjale kui ka sotsiaalkindlustusametile.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhi Kati Kümniku sõnul näeb täna seadus ette, et maksuvaba tulu avalduse saab esitada ainult ühte kohta. Värske kokkuleppe kohaselt tekib palka ja pensioni saavatel inimestel maksuvaba tulu jagamise võimalus.

„Pensionär, kes saab kuus 300 eurot pensioni ja 300 eurot palka, saaks ilma seadusemuudatuseta iga kuu kätte 540 eurot ja järgmisel aastal tulumaksutagastust 480 eurot. Nii pensionile kui palgale rakendatav tulumaksuvabastus võimaldab tal aga kohe kuus kätte saada 580 eurot ja ta ei pea tulumaksutagastust ootama," tõi Kümnik näite.

„Soovitame neil inimestel, kelle pension ja palk on mõlemad alla 500 euro, teha kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii tööandjale kui ka sotsiaalkindlustusametile, siis ei kaota inimene jooksva aasta sissetulekus ja ei pea ootama 2019. aasta tulumaksutagastust," rääkis ta. Maksuvabastus kahe väljamaksja peale kokku saab ühes kuus olla maksimaalselt 500 eurot.

Kümniku sõnul on neil pensionäridel, kes töötavad ja kelle pension või töötasu on suurem kui 500 eurot, mõistlik üle kontrollida, kas maksuvaba tulu arvestamise avaldus on esitatud just sellele väljamaksjale, kellelt saadav tulu ületab 500 euro. „Selliselt saab ühe väljamaksja poolt kogu ettenähtud maksuvabastus ära kasutatud ja teise väljamaksja makse kuulub esimesest eurost tulumaksustamisele," lisas ta.

Loe veel

Mittetöötav ja pensioni saav inimene ei pea selleks, et tema pensionile rakendataks maksuvaba tulu, midagi tegema. Maksuvaba tulu arvutab sotsiaalkindlustusamet automaatselt. Kui aga inimene soovib maksuvabastust rakendada mõnele muule tulule peale pensioni, peab ta sellest sotsiaalkindlustusametit informeerima.

Seda, kas maksuvaba tulu arvestamise avaldus on esitatud või mitte, saab kontrollida alates 1. detsembrist eesti.ee kaudu. Kui avaldus on esitamata või on soov seda muuta, saab seda seal samas teha. Avalduse võib saata ka e-kirja (tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee) või posti (Endla 8, Tallinn) teel. Lisaks saab oma avalduse tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustesse üle Eesti. Täpsed aadressid ja lahtiolekuajad leiab ameti kodulehelt.