Töötingimuste pärast streikivate töötajatega kimpus Amazon tõstab miinimumpalka

Ameerika tugev majanduse seis on töötajate palkamise keerulisemaks teinud. USA tööturuameti teatel kasvas keskmine tunnipalk augustis 27,16 dollarini, kasvades viimase üheksa aasta kiireimas tempos.

USA föderaalne miinimumpalk, mis kehtestati 2009. aastal, on 7,25 dollarit. 29 osariigis ning Washingtonis on aga kehtestatud föderaalsest kõrgemad nõuded. Amazon kinnitas, et teeb lobitööd, et USA valitsus tõstaks ka riiklikku miinimumi.