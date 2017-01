Päikesepaneelide hind on langenud 0,36 USA dollarini iga võimsuse vati kohta, mis on paljudele tootjatele alla tootmishinna, vahendas Bloomberg.

"On kindlasti väljakutse sellise hinna juures veel raha teenida," ütles agentuurile konsultatsioonifirma Cowen & Co analüütik Jeffrey Osborne.

Maailma üks suuremaid päikesepaneelide tootjaid, Hiina firma Trina Solar teatas suvel, et plaanib tootmiskulu aasta lõpuks kärpida 0,4 dollarini vati kohta.

Teine suurtootja Canadian Solar raporteeris kolmandas kvartalis tootmiskulust 0,37 dollarit vati kohta, mis on väiksem kui konkurendil, kuid siiski kallim kui praegune turuhind. Canadian Solari tootmiskulu on ka üks väiksemaid turul, sestap võib arvata, et üsna paljud tootjad müüvad praegu oma paneele alla omahinna.

Järgmise aasta lõpuks ootab ettevõte aga, et kulud on võimalik viia 0,29 dollarini vati kohta. Osborne ütles Bloombergile, et teisedki tootjad kavatsevad samaks ajaks tootmiskulud viia 0,3 dollari juurde vatist.

Päikesepaneelide hinda surub alla tugevnenv konkurents. Mitmed tootjad laienevad tänavu, kärpides tootmiskulu ja suurendades tootmismahtu. Samas surub hindu alla see, et nõudluse kasv ei jõua sugugi tootmise kasvule kannule.