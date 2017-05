Tootluse põhjal fondi valimine on kui auto juhtimine tahavaatepeeglisse vaadates

Mida kauem on raha kogutud ja mida suurem on summa, seda olulisemaks muutub tootlus.

Fondi valides on väga levinud vaadata fondi tootluse ajalugu, kuid see on nagu auto juhtimine tahavaatepeeglisse vaadates. Pealegi, mida annab pikaajaline pensionifondide ajaloo vaatamine? Millegi muu alusel fondi valimine läheb ennustamise valdkonda. Samuti tasub meeles pidada, et mineviku tootlusel puudub side tuleviku tootlusega – seni edukas fond ei pruugi tulevikus edukas olla.

Võtame näiteks pensionifondi kümneaastase tootluse. Sellel oleks säästjale suur tähtsus, kui ta oleks kümme aastat tagasi teinud ühekordse suure sissemakse. Pensioniks kogutakse teise sambasse raha pika aja vältel igakuiste maksetega. Tootlus muutub seda olulisemaks, mida rohkem on raha kogunenud ja mida kauem on raha kõrvale pandud.