Tootsi tuulepargi kinnistu läheb 12,3 miljoni eurose alghinnaga enampakkumisele

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu 12,3 miljoni eurose alghinnaga avalikule enampakkumisele, mis toimub 8. novembril.

Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril kell 14.00 RMK Tallinna kontoris. Enampakkumise ettemaks on 1 230 000 eurot ja osavõtutasu on 3000 eurot. Tootsi tuulepargi kinnistu asub Pärnumaal Vändra vallas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele.

RMK müüb enda valduses olevad kinnistud tulenevalt valitsuse 27. aprilli otsusest korraldada Tootsi tuulepargikinnistu avalik enampakkumine.

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul on tutvutakse enampakkumise tingimustega esimesel võimalusel, kuid juhatuse liikme sõnul kavatsetakse pakkumisel kindlasti osaleda, sest Tootsi tuulepargi rajamisega soovitakse edasi minna.

Valsi sõnutsi loob enampakkumine kõigile võimalikele huvilistele võrdsed tingimused osalemiseks. "Enampakkumise võidab ettevõte, kellel on Tootsi Suursoo maa-ala kasutamiseks kõige parem äriplaan. Eesti Energia poolt näeme Tootsi maa-ala perspektiivsena ja oleme arendusega tegelenud juba 2011. aastast,“ märkis Vals.

Eesti Energia tahab Tootsi Suursoo ammendunud turbamaardlasse 160 hektarile rajada 38 tuulikust koosneva Baltikumi suurima tuulepargi. Sadadesse miljonitesse ulatuv investeering tooks piirkonda mitukümmend uut töökohta ja läbi loodava mittetulundusühingu jõuab piirkonda igal aastal täiendavad 100 000 eurot kohaliku kogukonna arendamiseks.

Valitsus tunnistas selle aasta aprilli lõpus kehtetuks korralduse, millega oli eraldanud Eesti Energia ASile Tootsi tuulepargi rajamiseks maad. Nimelt plaaniti anda Eesti Energiale mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali üle 4,1 miljonit eurot väärt kinnistu Tootsi Suursoo alal, et riigifirma saaks sinna soovi korral tuulepargi rajada.