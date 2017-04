Tootsi tuulepargi kinnistu läheb avalikule pakkumisele

Valitsus tunnistas kehtetuks korralduse, millega oli eraldanud Eesti Energia ASile Tootsi tuulepargi rajamiseks maad. Ühtlasi otsustati välja kuulutada Tootsi kinnistute enampakkumine.

Valitsus tunnistas kehtetuks korralduse, millega oli eraldanud Eesti Energia ASile Tootsi tuulepargi rajamiseks maad. Kuigi riik on jätkuvalt seisukohal, et vaidlusi põhjustanud valitsuse otsus oli seaduslik, tuleb kiirema selguse huvides kuulutada välja Tootsi kinnistute avalik enampakkumine.

Enampakkumise ettevalmistamisega hakkab tegelema keskkonnaministeerium koostöös maa-ametiga.

Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles ERRi raadiouudistele, et otsus kinnistu enampakkumisele panna tundub õiglane, sest nii saab minna asjaga edasi ega pea kohtuvaidlusele aega kulutama.

Kui kaua enampakkumise ettevalmistuseks kulub, ei osanud minister veel öelda.

"Kevade jooksul saame vast asja klaariks. Lahkesti võivad tulla pakkumisele osalema ka osapooled, kes valitsuse eelnevat korraldust on vaidlustanud. Ja valitsus saab igal juhul ühe kahest: kas selle maa eest õiglase, enampakkumisel tekkinud hinna või teisel juhul, kui võitja on Eesti Energia ehk AS Enefit Taastuvenergia, saab sealt siis juba järgmiste otsustega edasi minna," lisas Pomerants ERRile.

Loe veel

Tootsi tuulepargikinnistu asub Vändra vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Sinna tuulepargi rajamine aitab Eestil saavutada tuuleenergia eesmärke.

Vastavalt koalitsioonilepingule on plaanis AS Enefit Taastuvenergia 49% aktsiate börsile viimine, mis hõlmab endas nii tuule-, hüdro- kui ka muud taastuvenergiat. Eelnevalt viiakse läbiavalik enampakkumine kinnistut puudutava vaidlusaluse tuulepargi maa asjus.