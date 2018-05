Töötukassa asub miljonite eurode eest eesti keelt õpetama

Töötukassa aitab tööotsijal leida töö ja tööl käivatel inimestel töökohal püsida. Tihti on selleks vaja omandada parem keeleoskus, et oleks olemas tööle saamiseks ning töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Töötukassa toel saavad eesti keelt õppida lisaks tööd otsivatele inimestele ka töötavad inimesed, läbi töötust ennetava „Tööta ja õpi!“ programmi. Töötust ennetavad teenused on mõeldud neile töötajatele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu samuti tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.

