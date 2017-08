Töötukassa statistika tõestab: tööandjad tahavad üha enam välismaalasi palgata

Lüpsja Foto: Raivo Tasso

Maaleht kirjutas eile Eesti põllumajandustootjate murest - ka hea palgaga on raske töölisi leida ja neid peab otsima lausa Ukrainast. Töötukassa statistika näitab, et nõudlus välistööjõu järgi on sel aastal jõuliselt kasvanud.