Töötukassa: tööandjad küsisid toetust 1686 alaealise palkamise eest

Veebruaris suurenes registreeritud töötute arv võrreldes eelmise kuuga 1% võrra. Veebruaris maksti esmakordselt tööandjatele alaealise töötamise toetust, millele esitati taotleti kokku 1 686 inimese eest.

Veebruari lõpus oli töötuna registreeritud 33 656 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 5,2%. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 10 132 ehk 30%.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paaveli sõnul on hea meel, et veebruaris esmakordselt tööandjatele makstud alaealise töötamise toetust taotleti kokku 1 686 inimese eest. „Toetust saab taotleda aasta esimeses kvartalis ehk kuni märtsi lõpuni ning toetus on mõeldud tööandjatele, kes pakuvad tööd 13-16-aastastele noortele,“ lisas ta.

Registreeritud töötuse määr oli veebruaris kõrgeim Ida-Virumaal (10,3%) ja madalaim Harjumaal (3,7%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid veebruari lõpus lihttöölised (23%), oskustöötajad ja käsitöölised(18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Veebruari keskpaigas avaldas Eesti statistikaamet andmed ka tööjõu-uuringu põhjal leitavate tööturunäitajate kohta 2017. aastal. Tööjõu-uuringu andmetel langes töötuse määr võrreldes 2016. aastaga 1 protsendipunkti võrra ja oli 2017. aastal 5,8%. Registreeritud töötuse määr suurenes aastaga 0,2 protsendipunkti, ulatudes 4,7%-ni. Registreeritud töötus on suurenenud töövõime­reformi mõjul, võrreldes 2016. aastaga kasvas vähenenud töövõimega töötuna registreeritud klientide arv ligi 3 500 võrra.

Loe veel

Veebruaris lisandus töötukassale vahendamiseks 3 725 uut tööpakkumist (nendest 68% läbi e-töötukassa), mida oli 14% vähem kui jaanuaris ning 11% vähem võrreldes aastataguse ajaga. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7 926. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügi­töötajatele (22%), oskustöötajatele ja käsitöölistele (19%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (18%) pakutavad töökohad.

Märtsi algul avaldas ESA andmed ka vabade töökohtade arvu kohta 2017. aasta IV kvartalis. Võrreldes 2016. aasta IV kvartaliga suurenes vabade töökohtade arv 17%, töötukassa vahendatavate töökohtade arv kasvas samal perioodil 12%. Sarnaselt kõigi vabade töökohtadega moodustasid ka töötukassa vahendatavatest töökohtadest 2017. aasta IV kvartalis suurima osakaalu töötleva tööstuse (23%) ning hulgi- ja jaekaubanduse tööpakkumised (19%). Töötukassa vahendatavad töökohad Eestis moodustasid vabadest ametikohtadest 2017. aastal keskmiselt 44%.