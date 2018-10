Töötukassa: töötavate inimeste huvi õppimise vastu on oluliselt kasvanud

Eelmise aastaga võrreldes on tänavu märgatavalt suurenenud seadme- ja masinaoperaatorite vakantside osatähtsus ning mõnevõrra on kasvanud ka oskus- ja käsitööliste vakantside osatähtsus. Tegemist on valdkondadega, kus ka töötukassa tööjõuvajaduse baromeetri andmetel on töötajaid puudu. Tööturule on väga oodatud näiteks metsaveo veokijuhid, aga jätkuvalt ka IT-spetsialistid. Töötukassa toetab ettevalmistamist ametitele, mida tööandjate ja ekspertide hinnangul on rohkem vaja ning millel ei ole piisaval hulgal sobivaid töötajaid. Tasuta koolitusi pakutakse inimestele, kel puudub erialane haridus või kes on vanemad kui 50-aastased.

Võrreldes eelmise aastaga on aga vähenenud tööpakkumised teenindus- ja müügitöötajatele, ametnikele, tippspetsialistidele, tehnikutele ja keskastme spetsialistidele ning juhtidele.