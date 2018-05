Töötus kasvas. Põhjus pole töötuks jäämises

Tööjõus osalemise määr (kui suur osa tööealistest olid hõivatud või otsisid tööd) oli 71,4%. See näitaja on endiselt tõusuteel ja oli 2017. aasta I kvartali näitajast 1,2 protsendipunkti suurem. Aktiivsus on aastataguse ajaga võrreldes 15–24-aastaste seas suurenenud 3,3 protsendipunkti ja 50–74-aastaste hulgas 2,1 protsendipunkti. Aktiivseimas vanuserühmas (25‒49-aastased) oli tööjõus osalemise määr stabiilne (langus 0,1 protsendipunkti). Tõusis nii naiste kui ka meeste tööjõus osalemise määr.

Loe veel