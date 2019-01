Töötushüvitise maksimum tõusis 1546 euroni

Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu. Selle arvutab töötukassa välja möödunud aastal kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel. Keskmine ühe kalendripäeva töötasu nüüd 33 eurot ja 25 senti.

Minimaalne töötuskindlustushüvitis on sel aastal 31 kalendripäeva eest 258 eurot ja 23 senti, minimaalne päevamäär on 8,33 eurot. Kindlustatule on alati tagatud hüvitis miinimumsuuruses, seda ka juhul, kui kindlustatu enda saadud tasude põhjal arvutatud hüvitise summa on väiksem.

Töötuskindlustusega hõlmatute arv oli eelmisel aastal 63 5266 inimest, mis on 17 969 inimest rohkem kui 2017. aastal.

Muutus ka töötutoetuse päevamäär, mis on nüüd 5,65 eurot ja 31-kordne päevamäär on alanud aastal 175,15 eurot.