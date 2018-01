Töötuskindlustushüvitis pandi selleks aastaks paika

Töötukassa Foto: Hendrik Osula

Töötuskindlustushüvitist on 2018. aastal võimalik saada maksimaalselt 1446 eurot ja 15 senti kuus. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest on käesoleval aastal 242 eurot ja 73 senti (minimaalne päevamäär on 7,83 eurot), teatas töötukassa.