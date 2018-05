Töövõimereformi takistus: ühiskonna hoiak ja „normaalsed” inimesed

Nii võtab ligi kaks aastat kestnud reformi kokku kohvikuketi Kehrwieder projektijuht Karl-Erik Pedemann. Ta teab, millest räägib, sest keti 30 töötajast üheksa on erivajadustega. Tööandja on juba varem olnud altim erivajadustega töötajaid palkama, sest asutaja ja omanik, väliseestlane Vello Leitham on pärit Kanadast, kus on harjutud teistsuguseid inimesi enda ümber nägema. Paraku ei kehti sama Eesti ühiskonnas.