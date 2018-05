TOP 10 | Maailma ajaloo kallimad lahutused ehk ka rikkad nutavad

See proua on saanud ajaloo kõige kopsakama rahasumma lahutuse teel. Foto: AdMedia/SIPA

Lahutus on karm isegi juhul kui sul ei ole midagi pangaarvel. Miljonäridel ja miljardäridel on see protsess aga hoopist teitsugune. Võib vabalt juhtuda, et peaksid oma eksabikaasale jätma näiteks pool oma ettevõttest või veel nirum seis on siis, kui sul ei olegi 100% vaid näiteks 70. Sa kaotaksid hoobilt enamuse ja firma tulevik ei oleks enam sinu kontrolli all. Millised aga on olnud ajaloo kallimad lahutused?