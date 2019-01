TOP 10 | Maailma kõige mõjukamad brändid

Edetabeli koostamisel hindavad eksperdid enam kui 20 000 maailma brändi. Enim kuulub edetabelisse USAst pärit kaubamärke: esikümnes on neid kaheksa ning 500 seas 223.

Siin on värske, 2018. aasta edetabeli TOP10:

10. McDonald’s

Morgan Stanley andmetel on see USAs noorte kõige populaarsem kiirtoidukoht. Lisaks Ameerikale on kaubamärk tuntud ka mujal maailmas. Viimasel ajal on ettevõte hakanud rohkem tähelepanu pöörama värskete toiduainetele, millega teenisid plusspunkte.

9. Toyota

Toyota Motor Corporation on Jaapani suurim autotootja, mis pakub lisaks finantsteenuseid.

8. Nike

USA maailmakuulus spordirõivaste ning-jalatsite tootja.

7. Coca-Cola

Coca-Colat müüakse enam kui 200s maailma riigis. tatistika kinnitab, et 94% maailma elanikest on elus vähemalt korra sellest brändist kuulnud.

6. Mercedes-Benz

Saksa autokontserni Daimler AG premiumklassi kaubamärk on maailma üks tuntumaid autode kaubamärke maailmas.

5. AT&T

Ameerika telekommunikatsioonikonglomeraat on maailma suurim telekommunikatsioonifirma ning ka üks suuremaid meediafirmasid.