TOP 10 | Millistesse kaubamärkidesse on eestlased kõige enam kiindunud?

Turunduskommunikatsiooniagentuur Idea viis Eestis neljandat korda läbi mahuka rahvusvahelise kaubamärkide uuringu "Meaningful Brands", mis ühe küsimusena uurib seda, kuivõrd läheks inimestele korda, kui mõni kaubamärk kaoks, kirjeldas ettevõte pressiteates.

Tulemustest selgub, et suurim kaubamärgi kiindumusega on endiselt Politsei- ja Piirivalveamet. Lausa 93% kõigist neist, kes seda asutust vähemalt mõnevõrra teavad, hooliksid, kui seda enam ei eksisteeriks. PPA oli sama uuringu kiindumuse TOP3-s ka varasematel aastatel. Kaubanusbrändidest on sel aastal Kalev saavutanud 4. koha ning napilt möödunud Google’ist.

Varasemad uuringud on näidanud, et brändi kiindumus on tugevas seoses tähendusrikkusega, peegeldades hästi seda, kuivõrd bränd inimeste nii isiklikku kui ka laiemas mõttes kollektiivset heaolu parendab. Kõige tähendusrikkamad brändid eristuvad muudest eelkõige seetõttu, et panustavad tuntavamalt meie isikliku elu kvaliteedi tõstmisse.

„Kõige tähendusrikkamaid brände tajutakse asendamatutena. Näiteks siseturvalisust ja riigi toimimist tagavad institutsioonid rahuldavad meie baasvajadusi. Kalev on ühtaegu rahvuslik uhkus ja kommi sünonüüm ning Google’i e-elu on imbunud pea meie kõigi elu pärisosaks, olles justkui tasuta käes,“ kommenteeris tausta Idea uuringute juht Mauri Sööt.