TOP 20 | Miks nii vähe loeti? Ärilehe 2017. aasta kõige vähem silmapaare kogunud lood

Kui tavaliselt koostatakse aasta lõpus ja alguses igasuguseid top-e, et kes on kuskil kõige ees ja parimatest parim, siis meie otsustasime lasta saluuti ka nende lugude auks, mil oli kõige väiksem lugejahuvi. Need on vaprad etturid selles ajakirjanduse malemängus, mis jäid suurest tähelepanust ilma. Eks põhjused ole erinevad, aga vaatame 20 kõige vähem klikitud loole otsa.

Tänapäeva meediat süüdistatakse paljuski klikimeediaks olemises. Kohati on see tõsi ehkki ühegi tõelise ajakirjaniku süda ei peksa klikkide taktis. Meie soov on kajastada tõsiseid ning kohati ka elu muutvaid/parandavaid teemasid. Paraku klikib lugeja tihti Kalvi-Kalle (mitte solvuda - toim.) tegemistest rääkivale loole ja jätab tõsisemad lood lugemata. Tekib efekt, kus ajakirjandus kujundab end vaikselt loetu ehk klikitu järgi. Samas ei maksa karta - tõsine ajakirjandus ei kao kuskile. Seda on ehk keerulisem üles leida, kuid see on ja jääb. Ka Ärilehe vähem loetud lugude TOPis on vaid tõsised lood. Me ei süüdista lugejat, et ta seksi asemel maagaasi impordist ei loe. Kaugel sellest. Huvitav on aga vaadata, mis lugejat kõige vähem huvitab.

Kui artikkel ei kogu tuhandeid või kümneid tuhandeid lugejaid, siis võiks seda pidada läbikukkumiseks või heal juhul „täitematerjaliks", et lugude ilmumise vahele ei jääks liiga suurt auku. Samas tasub vaadata ka teisiti. Ideaalis võiks kõik lugejad endale ühest suurest portaalist midagi meelepärast lugeda leida. Nii leidub inimesi, kellele tootjahinnaindeks, tööstustoodangu maht ja Eurogrupp korda lähevad. Tootjahinnaindeksist on Eestis huvitatud täpselt 130 inimest (ehkki osa võis loole klikkida ka kahest või enamast seadmest), aga kaks selle teemalist lugu on saanud võrdselt vaatajaid.

20. 166 vaatamist - SEB: Eesti vanemad koguvad aina rohkem laste haridustee rahastamiseks

19. 165 vaatamist - Eesti Pank: Eesti majanduskasvu kiiruse määrab riigi ja ettevõtete konkurentsivõime

18. 159 vaatamist - Swedbank kiidab kasvuväljavaadet, kuid jätab majanduskasvu prognoosi samaks

17. 154 vaatamist - Eurogrupp saab uue juhi

16. 150 vaatamist - Eesti Energia auditikomitee liikmeks sai kaubanduskoja juht

14.-15. 149 vaatamist - Tööstusettevõtted kasvatasid toodangut

14.-15. 149 vaatamist - Tööstustoodangu hinnad oktoobris tõusid

13. 143 vaatamist - Jaekaubandusettevõtete müügitulu kasvas 6 protsenti

12. 141 vaatamist - Külm ilm kasvatas maagaasi importi

11. 133 vaatamist - Enam kui pooled Eestisse jõudnud mänguasjad on Hiina päritolu

9.-10. 130 vaatamist - Tootjahinnaindeks jätkas tõusu

9.-10. 130 vaatamist - Tootjahinnaindeksit mõjutas elektrihinna tõus

8. 128 vaatamist - Peaminister Ratas arutas volinik Moscoviciga digimajanduse õiglast maksustamist

7. 125 vaatamist - Eleringi kvartalikasum kahanes

6. 123 vaatamist - Elektritoodang vähenes juulis, tarbimine püsis aastatagusel tasemel

5. 122 vaatamist - Eesti elektritoodang suurenes aprillis viiendiku

4. 119 vaatamist - Optimism Prantsusmaa pärast tõstis Aasias aktsiate hindu

2.- 3. 103 vaatamist - Eesti ettevõtjad on uute töökohtade loomisel kõige optimistlikumad Euroopas

2.- 3. 103 vaatamist - Facebook kahekordistab küberturvajate arvu

1. 41 vaatamist - IT-ekspert: 100-hektarilist talu saaks pidada vaid kahe inimesega