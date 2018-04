Sel nädalal saabus teateid Tallinna Linnatranspordi juhtivtöötajate võimalikust korruptsioonijuhtumist, mis seab keerulisse olukorda ka linnapea Taavi Aasa, kelle ülesandeks on muuhulgas ka juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine. See on uusim juhtum Tallinna Linnavalitsusega kaasnevate skandaalide jadas.

Alates päikeselisest pistisest kuni katkise BMW-ni välja, siin on 5 kõige meeldejäävamat skandaali ja kriminaalmenetlust, millesse Tallinna võim on end läbi aegade mässinud.