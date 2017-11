TOP 5 | HKScani viimase aja suurimad ämbrid

Rakvere lihatööstuse ja Talleggi emafirmat HKScani saadab viimasel ajal erakordselt halb õnn. Panime ritta viis muret, millega firma on sel aastal silma paistnud.

5. Nälgivad sead

Eelmise aasta 26. oktoobril toodi Rakvere lihakombinaadi tapamajja 70 siga, kelle hukkamine lükkus edasi masina rikke tõttu. 17 siga tapeti päev hiljem, 53 siga ülejärgmisel päeval. Tapaliini parandamise ajal hoiti loomi näljas, sest eriolukordadeks varutud loomasööt oli riknenud. Tapamaja töötajad pidasid paremaks loomi siis üldse mitte toita. HKScani kvaliteedijuht ütles, et edaspidi hoitakse jõusööta niiskuskindlas ruumis ja selle kvaliteeti kontrollitakse regulaarselt.

4. Talleggi töötajate palgakaebus

16. augustil saatsid HKScani linnulihatootja Tallegg töötajad juhtkonnale töötasude kehtestamise süsteemi kohta kollektiivpöördumise, millele kirjutasid alla 120 töötajat. Konkreetset palgatõusu Talleggi töötajad ei nõudnud, kuid ühispöördumise põhjustas olukord, kus palk on aastaid samaks jäänud. Talleggi tootmisjaama ametiühingu endine juht ütles, et majanduskriisi ajal langetati töötajate palka 20%, kuid tänaseks on sellest tagasi antud vaid 5%. Ettevõtte juhatus vastas pöördumisele eitavalt.

HKScani kolme suurimat "ämbrit" ebaõnnestumiste rivis vaata juba videost!