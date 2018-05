TOP 6 | Kas teadsid? Need maailmakuulsad leiutised on Eestis loodud

Rukkileib ja laulupeod võivad olla küll iga eestlase jaoks kohalikeks sümboliteks, kuid maailmakaardile on Eesti viinud hoopis teised asjad. Need leiutised on täielik kohalik toodang ning ideaalne visiitkaart Eestile.

6. Spioonikaamera Kes oleks arvanud, et Bondi filmidest tuttav imepisike spioonikaamera on kohalik Maarjamaa vaimusünnitis? Minoxi nime kandva kaamera leiutas Nõmmel elanud baltisakslasest eestlane Walter Zapp 1930ndatel. 5. Schmidti taevapeegel Tänu Naissaarel sündinud teadlasele saame imetleda just selliseid taevaatlaseid nagu me neid täna teame. Nimelt leiutas Bernhard Schmidt 1930ndate alguses Saksamaal observatooriumis töötades teleskoobi, mis muutist senist vaatevälja palju laiemaks. 4. Müomeeter Ei, seda ei maksa segi ajada mõõtühikutega nagu sentimeeter või kilomeeter, mis on hoopiski prantslaste leiutised. Müomeeter on täielikult Eesti oma asi! Ja sellega on võimalik mõõta pikkuse asemel lihaste seisukorda. Selle tööpõhimõte on lihtne: lihasele antakse kerge mehaaniline impulss. Seade registreerib sellele järgneva lihase võnkumise ning annab lihase kohta kolm numbrilist tulemust: esimene peegeldab lihaste toonust, teine lihaste elastsust ning kolmas lihaste jäikust. Ning see kõik on täiesti valutu. Edasi vaata juba videost!