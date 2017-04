TOP: milline firma kulutab töötaja kohta kõige rohkem?

Maksuameti uus tava avaldada iga kvartal ettevõtete makstud maksude kõrval ka ettevõtete käive ja töötajate arv annab ettevõtjatele ülevaatliku tööriista, millega oma konkurentidel silma peal hoida ja end teistega võrrelda.

Äripäev pani nende andmete põhjal esimest korda kokku TOPi, mis näitab, kui palju tööjõumakse maksis ettevõte esimeses kvartalis ja kui palju tasus ta makse ühe töötaja kohta kuus.

Esimeses kvartalis maksis enim tööjõumakse riigikassasse Swedbank, kes on selles vallas juba mitu kvartalit järjest teistest ettevõtetest pea jagu üle olnud. Ettevõttel kulus kolme kuu peale tööjõumaksudeks 6,5 miljonit eurot. See tähendab, et 2138 töötajaga Swedbank maksab töötaja pealt 1019 eurot kuus.

Suurimad tööandjad Eestis on poeketid Maxima, Rimi ja Selver, kusjuures Maxima andis esimeses kvartalis tööd 3881 inimesele, mis on üle tuhande rohkem kui teisel kohal olev Rimi. Maximal kulus tööjõumaksude peale 4,5 miljonit eurot, mis teeb ühe töötaja kohta kuus ligi 400 eurot.

Kõige rohkem aga maksis töötaja pealt tööjõumakse Postimees Grupp – kolme töötaja eest maksti kvartali peale makse üle miljoni euro ehk enam kui 111 000 eurot töötaja kohta kuus.

