TOP | Venemaa ettevõtjate suuremad ärid Eestis

Äripäev koostas esimese kvartali käivete põhjal 111 ettevõttest koosneva edetabeli Venemaa ettevõtjate firamadest Eestis.

Edetabel on kokku pandud Äriregistrist pärineva omaniku asukohariigi tunnuse "Venemaa" alusel, kirjutab Äripäev.

Esimesel kohal on Eestis tegutsevatest Venemaa firmadest selle aasta esimese kvartali käibe suuruse järgi l aevakütuste müügiga tegelev Baltic Marine Bunker AS.

Ettevõtte käive oli tänavu esimeses kvartalis ligi 22,4 mln eurot.

Edetabeli teisel kohal on 17 aastat tegutsenud firma Baltliner OÜ. Firma tänavuse esimese kvartali käive oli ligi 12,7 mln eurot. Ettevõte kirjutab oma majandusaasta aruandes, et Baltliner on rahvusvaheline kontsern, mille peamisteks tegevusaladeks on paberi vahetoodete hulgimüük ja kaubavedu.

Kolmandal kohal on Eestis enam kui 12 aastat tegutsenud Sillamäel asuv ning peamiselt veepuhastusfiltrite tootmisega tegelev Westaqua-Invest OÜ. Esimese kvartali käive oli firmal ligi 11 miljonit eurot.

