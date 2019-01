TOP10 | Möödunud aasta populaarsemateks kinnisvarakuulutusteks osutusid uhked villad ja kuulsuste kodud

ärileht.ee RUS

Foto: Kinnisvara24

Kinnisvarakuulutusteportaal Kinnisvara24 reastas eelmise aasta populaarseimad kuulutused, kus märksõnadeks olid kas kuulsad omanikud ja/või tõeliselt luksuslikud kinnistud. Üldise statistikana tõi portaal välja, et näiteks majadest huvituti rohkem kui teistest objektitüüpidest. See on põhjendatav omakorda sellega, et majade puhul tõusid hinnad vähem kui näiteks korterite puhul.