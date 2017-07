TOP3 | Eesti edukamate näitlejast ärimeeste eesotses on kolm vanameistrit

Paljudel Eesti armastatud näitlejatel on loodud oma juriidiline keha, sest erinevaid esinemisi, projekte, seriaalides ja reklaamides osalemisi ning muid töid on neil palju. Mõnevõrra näitab see, kui populaarne üks või teine näitleja parasjagu on. Kui palju on ta teles, kui aktiivselt on tegutsenud teistel rinnetel. Ärileht uuris, kes võiks olla 2016. aasta ettevõtlus-meister näitlejate seas. Meie esikolmiku moodustavad nö vanameistrid. Ei ole siin Seppa ja Avandit ega ka Piusi-vendi.

Näitlejate edurivi tipus on kolm meest, kellest vaid ühel ei ole 50 eluaasta piir veel ületatud. Tegelikult on sellise pingerivi loomine keeruline. Mida võtta aluseks? Kas käive või kasum? Kas dividendid või jaotamata kasum? Seetõttu me kolme meest järjekorda ei seagi. Kõik on väärt esikohta. Nendeks meesteks on Sepo Seeman (46), Raivo E Tamm (51) ning Guido Kangur (61)

Käibe puhul fotofiniš

Sepo Seemani firmal OÜ Akster Grupp oli kolmest kõige vägevam müügitulu kasv. Kui 2015. aastal oli see veidi üle 95 000 euro, siis nüüd kerkis see 133 214 peale. Muide, Seemani firma ainuomanikuks on tegelikult tema abikaasa Enel Seeman.

Raivo E Tammel on ettevõte Daysleepers OÜ. Tema oli ainus, kelle müügitulu aastaga kukkus, 147 000 pealt 133 737 euro peale. Seega edestab ta ülinapilt Seemani firmat. Tamm on ainsana kolmest oma firma ainuomanik.

Guido Kanguri ja Pille Lukin-Kanguri firma Kuslap OÜ käive kasvas 2015. aasta 123 200 eurolt 134 558 euroni. Niisiis selle vooru võidavad Kangurid.

Kasumi osas samuti tihe rebimine

Kui Seemani firma kasum jäi alla 10 000 euro, siis Raivo E Tamme ja Kangurite ettevõte pidasid taas tõsist heitlust. Aasta lõpus kogunes kasumit enam Kanguritel - 27 639 vs 26 922 eurot.

Dividendid ja jaotamata kasum

Nüüd võiks öelda, et Kangurid võtavad taas esikoha, aga vaatame laiemalt. Ainsana maksis endale dividende tõepoolest Kuslap OÜ ja seda 30 000 eurot. Samas jäi neile „rahakotti" alles vaid veidi üle 13 000 euro.

Raivo E Tamme ja Sepo Seemani firmades on tuleviku jaoks rohkem hoiul. Esimesel on jaotamata kasum 175 781 ja teisel 149 133 eurot. Kui veel arvestada, et Tammel on käibevara ligi 222 000 eurot, siis saaks ta endale suhteliselt lihtsa vaevaga väga suure dividendi maksta. Seemani naise firmal on käibevara 57 800 euro eest. Suuri võlgu ei ole neist kellelgi.

Vaatame ka tööjõukulusid. Nii Seemani kui Kanguri ettevõtetes on töötulu saajaid kaks. Eks piruka jagamine tähenda ka väiksemaid tükke. Siin jääb kolmandale kohale kindlalt Kangurite firma, kus keskmine brutopalk oli 2016. aastal 445 eurot. Nemad võtsid aga juurde ka dividende. Sepo Seeman ja tema abikaasa maksid endale palka keskmiselt 796 eurot kuus. Raivo E Tamm sööb oma pirukat üksi ning see on ka suurim - 928 eurot kuus.

Raivo E Tamme tegus aasta

Kui reeglina on näitlejate majandusaasta aruannete juhatuse tegevusaruanne lühike ja lakooniline, siis Raivo E Tamm on nimetanud selles ära pea kõik oma tegemised. Midagi ei ole öelda - kes teeb see jõuab. Paraku on tema firmale siiani võlgu kunagi Eestis Playboy ajakirja välja andnud ettevõtja.

Ta kirjutab:

2016 aastal olid erinevates Eesti teatrites OÜ Daysleepers'i jaoks repertuaaris RO Estonia-s „Minu veetlev leedi", „Pipi Pikksukk"; Teatris Vanemuine „Paanika", „Helisev muusika", „Head tüdrukud lähevad taevasse", „Teatridirektor"; VAT Teatris „Masohhisti pihtimus" ja „Taevast sajab kõikseaeg kive"; Juhan Liivi muuseumis „Kus sa oled, Juhan Liiv?"; Teatris NO99 „NO47 Tüdruk, kes otsis oma vendi"; MTÜ Kell kümme „Tõde ehk valetamise meistriklass". Jätkus ka OÜ Daysleepers omaproduktsioonilise kontsertetenduse „Ma olen Ivo Linna" etendamine.

Televisioonis jätkus ETV's draamaseriaalide „Õnne 13" ja „ENSV" tootmine. Lisandusid saatesarjad „Pühapäev Sepoga", „Kellapid", „Papad mammad" ning „Su nägu kõlab tuttavalt" TV3's. Lisaks vana-aastaõhtu erisaated ETV's, TV3's ja Kanal2's.

Konfereerimistest, esitlustest, õhtujuhtimistest ja peoõhtutel esinemistest võib aasta jooksul nimetada Hansab 25. juubeli pidu; erinevate autode esmaesitlused; Premia 60. juubeli pidu, Fine Spirits & Cigar Weekend, Festival „Retrobest", Aasta Õpetaja Gala, EAS Ettevõtlusauhinna Gala, RMK jõulupidu. Autode esitlemine jätkus oma autoesitluste blogi lehekülgedel.

Varasematest autode esitlustest on jätkuvalt üleval tasumata arved OÜ Daysleepers'ile ajakirjalt „Playboy Eesti" tootjafirma Jänkupoiss OÜ, juhataja Joel Kirsimaa poolt, kes pole jätkuvalt ka inkassofirma Julianus nõuete peale arveid tasuma hakanud.