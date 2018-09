Tormi tagajärjed: If Kindlustusele on teatatud 25 kahjust ligi 45 000 euro eest

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Taavi Kiibuse sõnul tekitas kõige rohkem kahju vesi ja tugev tuul.

„Kõige enam on antud meile teada veekahjudest, mis on peamiselt tekkinud läbi kannatada saanud katuse eluruumidesse tunginud vee tõttu. Suurima kahju, mis oli hinnanguliselt 10 000 eurot, põhjustasid aga voolu kõikumised ja -katkestused. Selle tulemusena lakkas töötamast suurem osa kodutehnikat,“ ütles Kiibus.

Kiibus tuletas meelde, et kahjustada saanud kodune vara, näiteks kodutehnika, hüvitatakse vaid juhul, kui kodukindlustuses on ostetud ka koduse vara kaitse. Seetõttu soovitab ta üle kontrollida enda olemasoleva kodukindlustuse poliisi ja veenduda, kas kodus olevad asjad on ikka kaitse all.

Kõige rohkem on antud tormikahjudest teada Harjumaal (12 kahju), sellele järgnevad Pärnumaa (4 kahju) ja Tartumaa (3 kahju).

Sellel aastal on If Kindlustus tormikahjusid kokku välja maksnud ligi 200 000 euro eest.