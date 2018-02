TOTAALNE HÄVING | Läti suuruselt kolmas pank on alaliselt maksejõuetu. Algab osade hoiuste hüvitamise protsess

AVBL pank Foto: AVBL Bank

Läti finantsinspektsioon otsustas, et kuna 18. veebruaril Läti suuruselt kolmandale pangale ABLV kehtestatud moratooriumi käigus selgus, et Ida-Euroopa juhtiv rahapesumaja Läti ABLV pank on rahapuudusel maksejõuetu, algab hoiuste hüvitamine.