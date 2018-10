Tõusev täht startuppide maailmas: tundmatu Hiina tarkvarainsener tegi Google ja Facebooki sarnase idufirma, mille väärtus on kerkinud Uberist suuremaks

Viimane ettevõttesse rahapaigutajate pikas reas on Softbank Group, mis plaanib ettevõttesse investeerida 1,5 miljardit dollarit.

Ettevõtte populaarsus ning investeeringute kaasamise võime tugineb oma olemuselt kuskile Google ning Facebooki vahele jääva internetikogemsue pakkumises.

„Kõige olulisem on, et me ei ole uudiste äri. Oleme rohkem otsingumootor või sotsiaalmeedia platvorm,“ selgitas Zhang eelmisel aastal antud intervjuus, lisades, et nende palgal ei ole ajakirjanikke ega toimetajaid. „Teeme innovaatilist tööd. Me ei kopeeri USA ettevõtteid ei toote ega ka tehnoloogia koha pealt,“ kinnitas ta.

Seejuures on muljetavaldav, et Zhang on suutnud oma ettevõtmist arendada ilma Hiina internetikaksikute Alibaba grupi ning Tencenti raha kaasamata. Nagu väljaanne märgib, on tegemist esimese startupiga, mis ei ole neilt kahelt kaitset ega raha otsinud. Veelgi enam, mitmeid kordi on nad nii kohtus kui ka mujal hiidudega piike ristanud. Ja vaieldamatult on Zhangi ettevõtmine välismaa noorte inimeste tähelepanu pälvimises edukam märgib South China Morning Post.

Märkimist väärib, et South China Morning Posti emafirma on Alibaba.

Forbesi andmetel on Zhang Yimingi isiklike varade väärtus eilse seisuga 4 miljardit dollarit.