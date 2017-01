Toyota kaotas Volkswagenile esikoha

Uued Volkswagenid Wolfsburgi tehase tarneliftis. Christian Charisius, Reuters / Scanpix

Toyota teatas täna, et müüs mullu 10,18 miljonit autot, 0,2% rohkem kui aasta varem. Lõpptulemus jääb alla Volkswageni varemteatatud 10,3 miljonile, mis tähendab, et Saksa autotootja on maailma suurim.