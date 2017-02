Toyota kutsub elektrisüsteemi probleemide pärast tagasi kõik seni müüdud Mirai-nimelised vesinikukütusel autod.

Toyota teatel võib Mirail pärast pikaaegset sõitu suurel kiirusel ja püsikiirusehoidikut kasutades tekkida probleem, kus vesinik-kütuseelementide toodetav elektrivool ületab maksimaalse voolutugevuse.

Probleemi kõrvaldamiseks kutsutakse tagasi kõik seni Jaapani, Araabia ÜHendemiraatide, USA ja mõnel Euroopa turul müüdud 2840 Miraid. Autodel uuendatakse Toyota teatel tarkvara, see protseduur võtab aega pool tundi ega lähe kliendile midagi maksma, vahendas Reuters.

Euroopas on Miraid praegu võimalik osta Saksamaal, Norras, Taanis ja Belgias. Auto hind algab 60 000 eurost. Ka teistel turgudel on Mirai hind vahemikus 55 000 - 65 000 eurot, seda ilma igasuguste keskkonnasäästliku auto ostjaile mõeldud toetusteta. Toetustega saab Mirai aga märksa odavamalt, näiteks Jaapanis kärbivad need auto hinnast ligi kolmandiku.

Eri hinnangul võib Toyota saada Miraide müügiga kahjumit, mis võib ulatuda kuni 100 000 euroni iga toodetud auto kohta.

2014. aasta novembris esitletud Mirai on esimene masstoodangu kütuseelementidel auto ehk FCV (Fuel Cell Vehicle).