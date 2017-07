Traagiline: miljonäri poolt peidetud vägeva aarde otsimine nõudis taas inimelu

Miljonär Forres Fenn teatas 2010. aastal, et on peitnud ära täitsa ehtsa aardelaeka. Ta ütles, et see asub kusagil maailmas ja et seal on 2 miljoni dollari väärtuses kulda ja ehteid. Ta lisas veel, et ühes tema kirjutatud 24-realises luuletuses peitub kokku 9 vihjet selle paiga kohta. Loomulikult muutus sõnum kohe viraalseks ning tema varandust on käinud otsimas väga paljud. Paraku nõudis see hiljuti juba ka teise inimelu, kirjutab Celebrity Networth.

Politsei leidis hiljuti Coloradost pärit pastori Paris Wallace'i surnukeha. Ta oli läinud kaduma otsides justnimelt Fenni peidetud aaret. Tema laip leiti New Mexicost, Rio Grande jõe ühe haru lähedalt. Viimati nähti teda varandust otsimas seitse miili eemalt, jõe äärest, mägiselt ja ohtlikult alalt.

Wallace ei ole mitte esimene inimene, kes miljonäri lubatud varandust otsides on oma otsa leidnud. Esimene oli 54-aastane vanaisa Randy Bilyeu. Tema leiti samast kandist, Rio Grande jõest. Randy oli tuntud kui üks kõige entusiastlikumaid Fenni uskujaid ja aarde otsijaid. Selliseid entusiaste on väidetavalt lausa kümneid tuhandeid. Keegi ei ole aga suutnud varandust veel leida.

Ärimehe eesmärk varandust peites oli julgustada inimesi väljas liikuma, kuid ta oli hiljuti sunnitud avaldama blogipostituse, sest ka teda puudutavad surmad valusalt. Ta on inimesi hoiatanud, et enda elu ohtu seada ei ole mõtet.

„Palun ärge pingutage kunagi üle. Ma olid umbes 80-aastane kui ma varanduse ära peitsin ja see ei olnud raske ülesanne. Ma saan peagi 87 ja ma võiksin ka praegu tagasi minna ja selle sealt võtta kui ma sooviksin," kirjutas mees.

Bilyeu eksabikaasa ja de facto lesk Linda on veendunud, et tegelikult ei ole aaret olemas, kuid Fenn kinnitab selle olemasolu ka peale kaht surmajuhtumit. Ta ütleb, et tema enda mälestusraamatus „The Thrill of the Chase" ehk „Põnev jaht" olev luuletus annab reaalseid vihjeid. Neile on aastatega lisandunud veelgi täpsustusi. Kel huvi, see otsib suurest laiast internetist. Igatahes on Fenni varanduse jahtijate arv suur. Kes teab, võib-olla peitis ta selle Eestisse. Võimalus on muidugi kaduvväike.

Paneme siia ka nimetatud luuletuse teksti, kus sees üheksa vihjet sellele, kus aare peidus on. Jätsime selle tõlkimata, et tõlkes midagi kaduma ei läheks. Kes keelt oskab, sel hakkab ehk mõte tööle. Minge ja korjake 2 miljonit üles, aga olge ettevaatlikud.

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.

Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.

From there it's no place for the meek,

The end is drawing ever nigh;

There'll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.

If you've been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.

So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know

I've done it tired, and now I'm weak

So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.