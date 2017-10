Trahv 28 miljonit eurot: leedukad võtsid raudteejupi üles, et naftaveod sadamasse toimuks suure ringiga

Euroopa Komisjon avalikustas täna otsuse, millega trahvib Leedu riigiettevõtet Leedu Raudteed 28 miljoni euro suuruse trahviga. Põhjus on veidi koomilinegi.

Nimelt kui 2008. aastal otsustas leedukate üks suurimaid kliente, kütusemüügifirma Orlen oma naftaveod suunata Leedust Läti sadamasse, võttis Leedu Raudtee üles 19 kilomeetrit raudteed.

Seda selleks, et Orlen ei saaks sõita Ventspilsi sadamasse otse, vaid peaks suure ringiga läbima ikkagi ka leedukate raudteed. Tähendab ju iga läbitud lisakilomeeter raudteele suuremat infratasu. Täna, üheksa aastat pärast kummalise tegevuse asetleidmisest, teatas Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager, et on täiesti vastuvõetamatu ja pretsedenditu, et sellisel viisil üks Euroopa riik enda konkurentsiolukorda parandab ja kaitseb.

Samuti möönab Komisjon, et Leedu Raudtee ei pakkunud neile ühtegi adekvaatset põhjendust, miks raudteejupp üles võeti.

Graafikult on näha, kuidas piiriäärsest Mažeikiai tehasest läks varem raudtee otse üle Leedu-Läti piiri ning sealt edasi kas Riiga või kütusefirmale vajalikku Ventspilsi sadamasse. Leedukad korjasid aga rafineerimistehasest kuni enda riigipiirini raudtee üles (punane punktiirjoon) ning sisuliselt sundisid klienti sõitma suure ringiga - mööda Leedu Raudteele kuuluvat raudteed - Läti sadamasse (sinine punktiirjoon).



Foto: Euroopa Komisjon

28 miljoni eurone trahvisumma moodustus konkurentsi rikkumise ulatusest ja ajast ning kliendi ringiga sõitma sundimise tõttu Leedu Raudtee saadud lisatulust. Lisaks käsib Euroopa Komisjon leedukatel konkurentsiolukorra rikkumine lõpetada ning "vältida sarnase meetme kasutamist tulevikus".