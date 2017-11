Transaviabaltika: Kuressaare suunal oleme reisijate arvu vaikselt kasvama saanud

Suursaarte ja mandri vahelisi lende opereeriv Transaviabaltika ehk Saartelennuliinid võttis kokku oktoobrikuu lendajate arvud. Kuressaare suunal on reisijaid juurde tulnud, kuid Hiiumaa täitumus püsib tagasihoidlik - inimesed lihtsalt ei usalda lennukit, kuna lennud kipuvad hilinema.

Lennuettevõtte esindaja Rene Must tõi välja oktoobrikuise täitumuse, milleks oli Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal 67% ja Tallinn-Kärdla-Tallinn liinil vaid 36%. „Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on Kuressaare suunal reisijate arv kasvanud, kuid Kärdla suunal kasv puudub,“ tõdes Must ja viitas siin asjaolule, et Kärdla suuna lennureisijate arvukust mõjutab lennuväljal puuduv lennuki ohutut maandumist abistav täppismaandumise seade (ILS).

„Kehvade ilmade korral puudub püsielanikel kindlus lennuki graafikujärgse väljumise osas ja kui kord on reisija kokku puutunud hilineva väljalennuga, eelistatakse pigem mere- ja maismaatransporti, mis on küll oluliselt aeganõudvam kuid kindlam,“ tõi lennuettevõtte esindaja välja Kärdla lennusuuna kasina täitumuse põhjuseid.

• Oktooris teenindas Transaviabaltika Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal 53 lendu, reisijaid oli 1359

• Möödunud kuul lendas lennuk Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal samuti 53 lendu, reisijaid oli 715

• Sügis-talvise madalhooaja ergutamiseks tõi Transaviabaltika oma kodulehele detsembrikuu lõpuni müüki ka soodsamad lennupiletid.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hankel saarte lennuühenduse pidamiseks tegi kolmest pakkujast parima pakkumise Leedu ettevõte Transaviabaltika. Leping pakkumuse võitnud ettevõttega kestab kuni 31. maini 2019. Transaviabaltika lennuliinide projektinimetus Eestis on Saartelennuliinid, mis teenindab maavalitsustega sõlmitud lepingute läbi lende Kuressaarde ning Kärdlasse. Nädalas lennatakse 12 korda nii Tallinn – Kuressaare – Tallinn liinil kui ka Tallinn – Kärdla – Tallinn liinil.