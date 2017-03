Transferwise hakkab äriideedele diagnoose panema

1. märtsist stardib Transferwise'i ellukutsutud mentorprogramm Startup Surgery, mille eesmärk on aidata uuenduslike äriideedega inimestel oma toodet või teenust edasi arendada ja toimima panna. Osalejatele saavad mentoriteks Transferwise'i töötajad.

Transferwise'i rahvusvahelise laienemise eest vastutava tootejuhi ja Startup Surgery ühe eestvedaja Kaarel Kuddu sõnul on ettevõtmise taga Transferwise'i töötajate soov oma kogemust ja teadmisi edasi anda: "Transferwise'i lugu tuuakse täna tihti ettevõtlikkusest rääkides eeskujuks. Tahaksime minna siit ühe sammu kaugemale ja süstida noortesse ettevõtlikkust, et nad asuksid julgemalt oma unistusi täide viima."

Kuddu sõnul oodatakse programmi kandideerima inimesi hea idee või isegi prototüübiga, mille teostamiseks oleks vaja nõuannet või kõrvalpilku. "Osaleda võivad ka need, kes on oma idee või juba toimiva ettevõtte arenduse käigus ummikusse jooksnud ning vajavad "diagnoosi", kus on murekohad ja mis on sobilik "ravi"."

Esitatavate ideede valdkonna osas ei sea programm piiranguid. "Tehnoloogia, majandus, haridus, sport, disain, sotsiaalne ettevõtlus - kõik on oodatud. Programmi ideid valides lähtume eelkõige autori ambitsioonist ja sellest, kas ta püüab lahendada reaalset probleemi. Need, kes ei osutu programmi valituks, saavad siiski meie käest põhjaliku tagasiside, mis võiks iseseisva arendustegevuse juures abiks olla," ütles Kuddu.

Ideede esitamise tähtaeg on 31. märts. Selleks ajaks ootab Startup Surgery meeskond äriideede ja võimalusel ka prototüüpide kirjeldusi, mille hulgast valitakse välja kuni kuus suurima võimaliku potentsiaaliga kandidaati kolme kuu pikkusesse nõustamis- ja arendusprogrammi.