TransferWise ja Taxify ei jää ainsateks. Millised on Eesti järgmised suured edulood?

Eesti idufirmade maailmas on praegu eriti kuumad ajad. Eelmisel aastal kaasasid meie start-up’id kokku 272,2 miljonit eurot, selle aasta kuue kuuga on see summa juba 242,1 miljonit. Tänaseks on rekordile kindlasti lähemale jõutud. Võrdluseks olgu öeldud, et oluliselt väiksemat kasvu on viimastel aastatel näidanud näiteks Belgia, Austria, Portugali ja Itaalia idufirmad. Viimase kahe aasta näitajatega oleme ühes liigas Soome, Venemaa ja Iirimaaga.