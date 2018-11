TransferWise liitus euroala välkmaksetega

TransferWise on üks esimesi finantstehnoloogia ettevõtteid, kes saab oma klientidele eurodes välkmakseid pakkuda. Tänaseks on vaid 20% euroala pankadest süsteemiga liitunud, mõnes riigis ei ole ükski pank liikmeks astunud. Et välkmaksed toimiksid, peavad makseahela mõlemad pangad skeemis osalema, mistõttu jääb kiirem teenus endiselt paljudele klientidele kättesaamatuks.

TransferWise'i tootejuhi Lars Trunini sõnul on TransferWise'i missioon piiriüleselt raha liigutada sama lihtsalt, kiiresti ja soodsalt kui e-maili saatmine. "Hiljutised poliitilised muudatused võimaldavad meil pakkuda välkmakseid, mis on meie teekonnal oluliseks teetähiseks," rääkis ta.

Trunini sõnul on ettevõttel väga hea meel, et keskpangad astuvad samme, et murda panganduse monopol ja kaasata rohkemal määral ka mittepankadest finantsasutusi. „SEPA välkmaksed on suur samm 21. sajandi panganduse suunas. Kahju on aga sellest, et taristu on küll olemas, kuid tööstusharu ise ei ole veel järele jõudnud,” lisas Trunin.

TransferWise'i asutasid 2011. aastal Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Ettevõttel on praeguseks üle nelja miljoni kliendi, kes liigutavad igakuiselt platvormi abiga rohkem kui kolm miljardit eurot, säästes iga päev üle kolme miljoni euro.

TransferWise on üks maailma edukamaid finantstehnoloogia idufirmasid, mis on tänaseks investeeringutena kaasanud 397 miljonit dollarit. Investorite seas on IVP, Old Mutual, Andresseen Horowitz, Sir Richard Branson, Valar Ventures ja PayPali kaasasutaja Max Levchin.