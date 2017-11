TransferWise sai 280 miljoni dollari suuruse investeeringu

TransferWise teatas täna 280 miljoni dollarilise investeeringu saamisest. 2017. aasta alguses kasumisse jõudnud ettevõte keskendub hetkel Borderless virtuaalkonto teenuse arendamisele ning tegevuse laiendamisele Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna kasvavatel turgudel. Tulevikuplaanid hõlmavad laienemist Indiasse.

Investeerimisringi juhtinvestorid olid varahaldusettevõte Old Mutual Global Investors (OMGI) ja Silicon Valley riskikapitalifirma IVP, mille portfelli kuuluvad muu hulgas SNAP, Dropbox ja Twitter.

IVP partneri Jules Maltzi sõnul investeerivad nad Euroopa ettevõtetesse küll harva, ent nii head võimalust lihtsalt ei saanud kasutamata jätta: “TransferWise on üks maailma põnevamaid tehnoloogiaettevõtteid ja oleme nende tegevusel aastaid silma peal hoidnud. Meil on hea meel panustada nende eesmärki teha õiglane piiriülene rahahaldusteenus kõigile kättesaadavaks.”

Investeerimisringiga liitusid uute investoritena Silicon Valley taustaga Sapphire Ventures, Jaapani ettevõte Mitsui ning USA-Jaapani riskikapitaliettevõte World Innovation Lab. Ringis osalesid ka varasemad investorid Richard Branson, Andreessen Horowitz ja Baillie Gifford. Kokku on ettevõte investoritelt kaasanud 397 miljonit dollarit.

TransferWise’i kaasasutaja ja juht Taavet Hinrikus ütles, et nende siht on viia TransferWise kõigi seda vajavate inimesteni kogu maailmas. “Iga kuu teevad kliendid meie platvormi kaudu rohkem kui miljardi euro väärtuses ülekandeid, nende vajadused on sealjuures väga erinevad: mõni abistab kodumaale mahajäänud sugulasi, mõni maksab talle teises riigis esitatud arveid, mõni laiendab oma äritegevust uutesse piirkondadesse.” Hinrikus lisas, et siiski on ka miljard eurot vaid väike osa turust, mis tähendab, et miljonid inimesed kasutavad endiselt pankade ja traditsiooniliste rahavahendajate aegunud teenuseid. “Meie plaan on seda muuta, seepärast on OMGI ja IVP tugi väga teretulnud.”

Mais teatas TransferWise uuest virtuaalkontoteenusest Borderless (i.k. “piirideta”), asudes USA ja Euroopa väikese ning keskmise suurusega ettevõtetele pakkuma võimalust hoida raha kontol 28 erinevas valuutas ja kasutada kohalikke pangarekvisiite. Oktoobris laienes teenus Austraaliasse. 2018. aastal kavatsetakse Suurbritannias ja Euroopas turule tuua eratarbijatele mõeldud Borderless virtuaalkonto ja pangakaart.

Ettevõtte kasv Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas jätkub, TransferWise’il on sealsetel turgudel juba sadu tuhandeid kliente. Aasta alguses teatati piirkondliku kontori avamisest Singapuris ning harukontorite avamisest Tokyos ja Sydneys.

TransferWise’il on rohkem kui kaks miljonit klienti ja ettevõte võimaldab ülekandeid 750 valuutasuunas. TransferWise‘i kliendid liigutavad platvormi abiga igakuiselt rohkem kui üks miljard eurot, säästes traditisiooniliste teenustega võrreldes iga päev 1,5 miljonit eurot.