Transferwise taotleb uut litsentsi Brüsselis

Transferwise'i Londoni peakontoris töötab üle 200 inimese; lisaks rajatakse uus, järjekorras kümnes kontor Belgia pealinna, teatas ettevõte.

Transferwise'i tegevjuhi ja kaasasutaja Kristo Käärmanni sõnul on Brüssel kogu Euroopa Liidu asjaajamise südames, seega kontori rajamine just sinna on väga loogiline samm. „Belgia Keskpank on tugev ja usaldusväärne regulaator, kes avaldas meile muljet hea arusaamisega maksete ja e-raha valdkonnast ning avatusega innovatsioonile. Me soovime nendega ehitada samasuguse viljaka suhte nagu Suurbritannia finantsinspektsiooniga."

"Belgia e-raha litsents tagab, et saame ülemaailmselt oma klientidele head teenust pakkuda, olenemata sellest, mis Brexiti leppest saab," lisab Käärmann.

Transferwise'il on piirkondlikud peakorterid Londonis, New Yorgis ja Singapuris. Koos Brüsseliga on ettevõttel kümme kontorit, sh Tallinnas, Budapestis, Tšerkassõs, Tokyos, Sydneys ja Tampas.