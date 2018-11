Miks teeb TransferWise välkmakseid läbi Leedu, mitte Eesti?

See tähendab, et TransferWise'i euro ülekanded lähevad läbi arvelduskonto ning tänu liikmelisusele uues ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) välkmaksete skeemis kantakse raha kohe üle. Tänavu aprillis sai TransferWise’ist esimene mittepangast finantsettevõte, millel on arvelduskonto Suurbritannia keskpangas ning esimene tehnoloogia ettevõte, millest on saanud otsene Faster Payments Scheme’i (FPS, kiirmaksete skeem) liige.

Põhjus, miks Leedu keskpank oli see, et teised keskpangad, sealhulgas Eesti Pank seda võimalust ei pakkunud.

„Sisuliselt annab Leedu keskpank Transferwise’le ikkagi kaudse ligipääsu üleeuroopalisele välk- ja tavamaksete süsteemile, mida nad saavad pakkuda ainult oma jaemaksete arveldussüsteemi (CENTROLink) teenusena. Lihtsustatult tähendab see, et Transferwise’i euromaksed saadetakse ja võetakse vastu läbi Leedu keskpanga, kes on kõigi üleeuroopaliste süsteemide otseliige,” ütles kommentaariks Eesti Panga maksesüsteemide ekspert Rainer Olt.

“Kuna Eesti keskpangal pole oma jaemaksete süsteemi, siis tehniliselt pole võimalik pakkuda Transferwise’le sama teenust nagu Leedu keskpank pakub. Eestis haldas keskpank samuti jaemaksete arveldussüsteemi, kuid sulges selle 2014. aasta alguses Eesti kommertspankade vähese huvi tõttu ja lõpetas konkureerimise erasektoriga jaemaksete arveldusteenuste pakkumisel. Arusaadavalt oli kommertspankadele soodsam võtta kasutusele suurem üle-euroopaline jaemaksete arveldussüsteem.”