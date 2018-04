TransferWise tegi ajalugu. Nad said esimese mittepangana Briti keskpanga arveldussüsteemi

Kristo Käärmann on üks neist, kes asutas seni enim investorite raha kaasata suutnud Eesti idufirma TransferWise. Peakorter asub nüüd Londonis, harud aga New Yorgis ja Tallinnas. Eestis on ettevõtte palgal 300 inimest.

TransferWise sai esimene mittepangana Briti keskpanga arveldussüsteemi, kirjutab FT.

Kolmapäeval teatas ettevõte, et nad said esimese mittepangana õiguse omada kontot Briti keskpanga reaalajas pankadevahelises maksesüsteemis. See tähendab, et TransferWise ei vaja enam Suurbritannias maksete teostamiseks ühegi panga abi.

Ettevõtte juhatuse esimees Kristo Käärmann ütles, et otsemaksete tegemine võimaldab neil kiirendada makseid ja samal ajal kärpida kulusid. Tema sõnul saab nüüd ettevõte vähendada ka klientidele teenustasusid.

Faster Payments Scheme'i juhatuse esimees Craig Tillotson ütles, et nüüd kui TransferWise'il on otseligipääs, saavad finantstehnoloogia ettevõtted pankadega võistelda.

Käärmann kutsus üles, et ka USA Föderaalreserv ja teiste maade keskpangad laseks neid otse arveldama.